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«الغذاء والدواء» تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

«الغذاء والدواء» تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، توفر 39 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق بعدة مجالات.

وذلك مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:-

1-  أخصائي تميز مؤسسي.

2-  أخصائي ميزانية.

3-  محاسب.

4-  أخصائي أمن سيبراني (لا يشترط الخبرة).

5-  أخصائي إعلام وتواصل (مصور).

6-  أخصائي اعلام وتواصل.

7-  باحث.

8-  أخصائي بيانات وتقارير علمية.

9-  أخصائي رصد.

10-  باحث قانون دولي.

11- أخصائي علاقات دولية.

12- سكرتير (لا يشترط الخبرة).

13- أخصائي دعم تسجيل منتجات.

14- أخصائي مشاريع.

15- أخصائي استراتيجية.

16- أخصائي رقابة وانذارات.

17- أخصائي تحقيق.

18- أخصائي تقييم علمي (لا يشترط الخبرة).

19- أخصائي إدارة معرفة.

20- أخصائي إدارة أزمات.

21- أخصائي تطوير أعمال تقنية (لا يشترط الخبرة).

22- أخصائي مشاريع تقنية معلومات (لا يشترط الخبرة).

23- أخصائي تكامل أنظمة إلكترونية (لا يشترط الخبرة).

24- أخصائي هندسة برمجيات لا يشترط الخبرة).

25- أخصائي تشغيل أنظمة تقنية معلومات.

وغيرها…

موعد التقديم:-

– متاح التقديم من اليوم الإثنين بتاريخ 1443/08/11هـ الموافق بالميلادي 2022/03/14م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:-

عبر موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء:

– رابط التقديم:( اضغطهنا)

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