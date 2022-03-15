بريطانيا تعلن تجميد أصول وزير الدفاع الروسي

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على وزير الدفاع الروسي، بسبب غزو بلاده لأوكرانيا.

وقررت بريطانيا تجميد أصول وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وفرض حظر سفر بحقه اليوم الثلاثاء.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شويغو وقادة الجيش على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وقالت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي إنه تم فرض عقوبات على وزيري الدفاع والاقتصاد الروسيين والرئيس التنفيذي لبنك في.تي.بي ضمن مسؤولين آخرين.

ومع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن العملية العسكرية في أوكرانيا، تسلطت الأنظار على الدائرة المقربة منه والتي شملتها العقوبات الغربية.