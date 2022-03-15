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الرئيس الأوكراني: علينا الاعتراف بأن “كييف” لن تنضم إلى الناتو

الرئيس الأوكراني: علينا الاعتراف بأن “كييف” لن تنضم إلى الناتو
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، أنه يجب الاعتراف بأن كييف لن تنضم إلى حلف الناتو.

وأوضح أن أوكرانيا حكومة وشعبًا، أدركت أنها يجب أن تقوم هي بحماية أجوائها واستقلالها وليس الناتو، مؤكدًا أنه وقع قانونا يجرم التعامل مع روسيا.

وأضاف أن بلاده تحتاج إلى ضمانات أمنية يمكن الاعتماد عليها وتناسب المجتمع الدولي، مؤكدًا أنه تم قتل 97 طفلا منذ بدء الهجوم الروسي.

 وكشفت السلطات الأوكرانية، أن نحو 2000 سيارة تغادر مدينة ماريوبول الأوكرانية عبر ممر إنساني.

وتوقع مستشار الرئيس الأوكراني، أن تكثف روسيا من ضرباتها الصاروخية على أوكرانيا.

وفي وقت سابق أعلن حاكم العاصمة الأوكرانية كييف، أنه قرر فرض حظر تجول في العاصمة لـ 35 ساعة اعتبارا من مساء اليوم.

يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه السلطات الأوكرانية المواطنين من غارات جوية معادية على مستوى البلاد، مؤكدة أن السكان في بعض المدينة يتعرضون للاختناق.

 

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