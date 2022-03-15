الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الاتحاد الأوروبي: علاقتنا مع المملكة استراتيجية وطويلة الأمد

الاتحاد الأوروبي: علاقتنا مع المملكة استراتيجية وطويلة الأمد
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونيه، أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة علاقة استراتيجية وثيقة وطويلة الأمد، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مزود للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر سفارة الاتحاد الأوروبي بالرياض، بحضور نائب رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي ياب أورا، ورئيس قسم الشؤون التجارية والاقتصادية لدى المندوبية باتريك إيلينغ.

وأكد سيمونيه، «أن العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة في عام 2020 وصلت إلى 40 مليار يورو، كما وصلت الاستثمارات إلى 20 مليار يورو»، مؤكداً أن ذلك ينم عن اهتمام جيد وفوائد كبيرة للشركات من كلا الجانبين للاستفادة من تلك المشروعات، وأن هناك خططاً ومحاور رئيسية مثل السياحة والثقافة والطاقة، وفقًا لـ”الشرق الأوسط”.

وقال إن من أهم ركائز الاستراتيجية، الطاقة، ومحاربة التغير المناخي، وقال: «نحن نعمل مع المملكة للتقليل من حدة وآثار التغير المناخي، ونثمن التزامها خلال مؤتمر (cop 26) 2020 وإطلاقها مبادرات من ضمنها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء، وأود أن نستفيد من كل هذه المبادرات التي تطلقها المملكة وخطتها كي تصبح أكبر مصنع للطاقة النظيفة».

مواد ذات صلة

التعليم توجه بتطبيق الدليل الإرشادي الوقائي المعتمد من هيئة الصحة العامة (وقاية)

التعليم توجه بتطبيق الدليل الإرشادي الوقائي المعتمد من هيئة الصحة العامة (وقاية)

وزير بريطاني: المملكة دولة مهمة للغاية ونسعى لإشراكها في أزمة الطاقة

وزير بريطاني: المملكة دولة مهمة للغاية ونسعى لإشراكها في أزمة الطاقة

عاجل.. بوتين: عقوبات الغرب غير شرعية.. وارتفاع أسعار الطاقة ليس بسبب روسيا

عاجل.. بوتين: عقوبات الغرب غير شرعية.. وارتفاع أسعار الطاقة ليس بسبب روسيا

7 نصائح لإدارة أموالك بنجاح أثناء الأزمات العالمية

7 نصائح لإدارة أموالك بنجاح أثناء الأزمات العالمية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة