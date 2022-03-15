قرار عاجل من بريطانيا ضد وزير الدفاع الروسي

تواصل – فريق التحرير:

فرضت بريطانيا مجموعة من العقوبات الجديدة على شخصيات روسية منها وزير الدفاع شويغو ونائب رئيس مجلس الأمن القومي ديمتري مدفيديف، وفقًا لـ”العربية”.

وأعلنت، بريطانيا، حظر سفر وزير الدفاع الروسي مع تجميد أرصدته لديها.

كما أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم، حرمان روسيا من امتيازات الدولة الأولى بالرعاية ردًا على انتهاكاتها، وفقًا لـ”العربية”.

وقال الاتحاد الأوروبي، اليوم، أنه يعتزم أن يفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا خلال الساعات القادمة، مؤكدًا أن العقوبات الجديدة سوف تطال 600 رجل أعمال روسي.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، الجمعة 11 مارس، أن الدول الصناعية السبع الكبرى ستلغي وضع “الدولة الأولى بالرعاية” الممنوح لروسيا، وأعلن فرض حظر أمريكي على المأكولات البحرية والكحول والألماس الروسي في أحدث خطوات لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.