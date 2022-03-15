فوائدها رائعة.. أفضل 6 أطعمة للدماغ وتقوية الذاكرة

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تتأثر الصحة النفسية بالنظام الغذائي للإنسان، فهما يرتبطان ببعضهما البعض ارتباطًا وثيقًا، أشبه إلى حد كبير بالعلاقة المعقدة بين القناة الهضمية والدماغ.

ونشر موقع شبكة “CNBC” الأميركية، تقريرًا للدكتورة أوما نايدو، طبيبة نفسية تغذوية وخبيرة في المخ وعضو هيئة التدريس في كلية الطب بجامعة هارفارد، تنصح فيه بقائمة من أفضل الأطعمة التي تعزز قوة الدماغ وتحسن الحالة النفسية، وفقًا لـ”العربية”.

وتقول إن دمج تلك الأطعمة في النظام الغذائي يساعد في تحسين الحالة المزاجية وتقوية الذاكرة ومساعدة العقل على العمل بأقصى كفاءة.

البهارات والتوابل

تساعد البهارات الدماغ على محاربة الجذور الحرة الضارة وبالتالي تمنع الإجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يتلف الأنسجة.

يعد الكركم أحد التوابل المميزة عندما يتعلق الأمر بتقليل التوتر والقلق. يمكن أن يقلل الكركمين، المكون النشط في الكركم، من القلق ويغير كيمياء الدماغ المقابلة، مما يحمي الحُصين.

كما أن الزعفران من الخيارات المفيدة، إذ يقلل بشكل كبير من أعراض الاكتئاب مقارنةً بالعلاج الوهمي.

الأطعمة المخمرة

يتم تصنيع الأطعمة المخمرة عن طريق الجمع بين الحليب أو الخضار أو المكونات الخام الأخرى مع الكائنات الحية الدقيقة مثل الخميرة والبكتيريا.

تشمل بعض الأمثلة الزبادي العادي ومخلل الملفوف، من بين مصادر متعددة للبكتيريا الحية التي يمكن أن تعزز وظيفة الأمعاء الصحية وتقلل من التوتر وتحسن الحالة المزاجية، ويمكن أن يمثل الزبادي الغني بالبروبيوتيك جزءًا قويًا من النظام الغذائي.

الشوكولاته الداكنة

تعتبر الشوكولاتة الداكنة مصدرًا ممتازًا للحديد، مما يساعد على تكوين الغطاء الذي يحمي الخلايا العصبية ويساعد في التحكم في تركيب المواد الكيميائية والمسارات الكيميائية التي تدخل في الحالة المزاجية شريطة عدم احتوائها على الكثير من السكر.

في عام 2019، توصلت دراسة، شملت أكثر من 13000 بالغ، إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الشوكولاتة الداكنة بانتظام تقل لديهم مخاطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 70٪.

الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على كميات عالية نسبيًا من المغنيسيوم، وهو أمر مهم لوظيفة الدماغ المناسبة. نُشر أول تقرير عن علاج المغنيسيوم للاكتئاب في عام 1921، وأظهر نجاحًا هائلاً في 220 حالة من أصل 250 حالة.

وأشارت العديد من الدراسات إلى أن الاكتئاب مرتبط بنقص المغنيسيوم. أظهرت العديد من دراسات الحالة، التي عولج فيها المرضى بـ 125 إلى 300 ملليغرام من المغنيسيوم، إمكانية حدوث التعافي السريع من الاكتئاب الشديد في غضون أقل من أسبوع في أغلب الأحوال.

المكسرات

تحتوي المكسرات على دهون وزيوت صحية يحتاجها الدماغ ليعمل بشكل جيد، إلى جانب الفيتامينات والمعادن الأساسية – على سبيل المثال، السيلينيوم في المكسرات البرازيلية.

تُظهر التأثيرات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة لأحماض أوميغا-3 الدهنية في الجوز نتائج واعدة في تحسين أداء العقل والذاكرة.

الخضروات الورقية

تحتوي الخضروات الورقية على فيتامين E والكاروتينات والفلافونويد، وهي عناصر مغذية تحمي من الخرف والتدهور المعرفي. كما أنها تقدم فائدة أخرى تتمثل في كونها مصدر رائع لحمض الفوليك، وهو شكل طبيعي من فيتامين B9 المهم في خلايا الدم الحمراء.