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الرئيس الأوكراني يوقع قانونًا يجرم التعامل مع روسيا

الرئيس الأوكراني يوقع قانونًا يجرم التعامل مع روسيا
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تواصل – وكالات:

أعلن البرلمان الأوكراني، اليوم، أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي وقع قانونا يجرم التعامل مع روسيا.

وكشف ألكسندر كورنيينكو النائب الأول لرئيس البرلمان الأوكراني، أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي وقع قانونا يمكن بموجبه سجن أي شخص يتعامل مع دولة معتدية.

وأكد كورنينكو في تصريحات تلفزيونية، أن رئيس أوكرانيا وقع على قانون العمالة وسيتم نشره، وذلك بناءًا على ما أعلنته السلطات الأوكرانية يناير الماضي وبشكل رسمي روسيا دولة معتدية.

وأوضح أن القانون الأولى ينص على سجن المتهمين بالعمالة مع “الدولة المعتدية” لمدة تصل إلى 15 عامًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية الروسي لافروف، أن المفاوضات الحالية مع الجانب الأوكراني تتركز على نزع الأسلحة في أوكرانيا وجعلها أكثر حيادًا.

وأشار إلى أن الحرب في أوكرانيا ستنتهي بعد القضاء على الراديكاليين الأوكرانيين الذين يواصلون التصعيد في دونباس.

وأوضح أن هناك حقائق أظهرت أنشطة أمريكية غير شرعية في مختبرات بيولوجية بأوكرانيا وخارجها، لافتاً إلى أنه لابد من آلية دولية لمراقبة أنشطة البحث البيولوجي كي لا يتم تطوير أسلحة خطيرة لكن واشنطن ترفض ذلك.

 

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