بالفيديو.. الثلوج تغطي المرتفعات في الأردن

تواصل – فريق التحرير:

أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تساقط الثلوج على مرتفعات عجلون بالممكة الأردنية.

وأوضحت الفيدوهات المتداولة، كيف غطت الثلوج منطقة عبين وعجلون، حيث كست الشوارع والطرقات، وذلك وسط جو شتوي وأمطار مصحوبة بالبرد وانخفاض في درجات الحرارة.

وفي مثل هذا الوقت من كل عام، تتعرض مرتفعات عجلون لتساقط للثلوج تأثرًا بمنخفض جوي يحمل زخات ثلجية فوق الجبال التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر.

وعلى مدار فصل الشتاء، فإن الأردن يتأثر بمنخفض جوي من الدرجة الثانية، حيث تهطل كميات من الأمطار مع زخات من البرد والصقيع وتعرض مناطق مختلفة لتساقط الثلوج بكميات كبيرة.