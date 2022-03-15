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الاتحاد الأوروبي يضيف مليشيا الحوثي للقائمة السوداء

الاتحاد الأوروبي يضيف مليشيا الحوثي للقائمة السوداء
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تواصل – واس:

أضاف الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي اليمنية إلى القائمة السوداء للاتحاد، بعد أن قام الحوثيون خلال الفترة الماضية بتنفيذ هجمات أصابت المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن، وعرقلوا إيصال المساعدات الإنسانية، كما طبقوا سياسة العنف الجنسي والقمع ضد النساء، وشاركوا في تجنيد الأطفال واستخدامهم، واستخدموا ألغامًا أرضية عشوائية، وهاجموا السفن التجارية في البحر الأحمر بعبوات ناسفة وألغامًا تحت الماء.

وقرر الاتحاد وفق هذه الخطوة تجميد أصول المليشيا وحظر تزويدها بالتمويل، حيث إن هذا القرار يطابق قرارًا صادرًا عن لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 28 فبراير 2022م.

يُذكر أن القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، وضعت في عام 2014 بموجب عقوبات تستهدف الحرب في اليمن.

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