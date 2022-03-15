“الغذاء والدواء” توضح معلومات وحقائق مهمة حول حساسية الطعام وكيفية التعامل معها

تواصل – فريق التحرير:

نشرت هيئة الغذاء والدواء مجموعة من المعلومات والحقائق حول حساسية الطعام وكيفية التعامل معها.

وذكرت الهيئة، اليوم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن حساسية الطعام هي رد فعل تحسسي للجهاز المناعي بشكل غير طبيعي فور تناول بعض الأطعمة، والأعراض تتراوح بين خفيفة إلى شديدة؛ وإليك أهم المعلومات والحقائق:

1 – حساسية الطعام من الأمور الشائعة في العالم، ويقدر انتشاره في المملكة بـ 21% للأشخاص البالغين.

2 – قد يقوم الجهاز المناعي بردة فعل تجاه بعض الأطعمة المعينة، وذلك يُعرف بحساسية الطعام.

3 – تتعدد محتويات الوجبات، وقد تحمل بعضها مكونات مسببة لحساسية الطعام يجب الإفصاح عنها.

4 – الأعراض الجانبية قد تظهر لدى مصابي حساسية الطعام حتى في حال تناول كميات بسيطة من الأغذية التي تحتوي على إحدى مسببات الحساسية.

5 – إبلاغ مقدم الخدمة في المطاعم عن حساسيتك تجاه إحدى مكونات الأكل يحافظ على سلامتك من الإصابة بأعراض حساسية الطعام.

6 – خطوات متعددة يجب على الوالدين القيام بها للتأكد من سلامة طفلهم المصاب بحساسية الطعام.

7 – يتعرض 50% من المصابين بحساسية الطعام لحالات الحساسية عند الأكل خارج المنزل، لذا قامت هيئة الغذاء والدواء بإطلاق مبادرة قوائم طعام خالية من مسببات الحساسية للمنشآت الغذائية لتوفير خيارات أطعمة بمكونات مناسبة لهم.

8 – وبهدف تعزيز الصحة العامة؛ أطلقت الغذاء والدواء مبادرة الدليل التنظيمي لاستحداث قوائم طعام مناسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الطعام.