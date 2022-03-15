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القسم النسائي بـ”دعوي الشمالية” يُنفذ 487 برنامجا علمياً ودعوياً عن بعد

القسم النسائي بـ”دعوي الشمالية” يُنفذ 487 برنامجا علمياً ودعوياً عن بعد
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تواصل – واس:

أعلن القسم النسائي بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمنطقة الحدود الشمالية، أنه نفذ 487 برنامجًا علميًا ودعويًا عن بعد خلال عام 2021م استفاد منها أكثر من 24342 مستفيدة.

وأوضح أن البرامج شملت تقديم الدروس والدورات والمحاضرات العلمية في عدد من الموضوعات الدينية والفقهية ونحو ذلك.

وأشار القسم إلى أنه تمكن من ترجم سلسلة كتاب التوحيد الإلكترونية لعدة لغات مختلفة توعية للجاليات، استفاد منها 20354 مستفيدًا.

وتُعد جمعية الدعوة مؤسسة خيرية غير ربحية تنشط في مجال الدعوة والإرشاد لدين الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة ، وتوعية الجاليات المسلمة وغير المسلمة، ورعاية المناشط الدعوية التي تهتم بتعزيز الأمن الفكري بإصلاح الشباب وحمايتهم من الفكر المنحرف ومن المخدرات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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