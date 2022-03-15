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الرئاسة الأوكرانية: القوات الروسية توقفت عن التقدم باتجاه كييف

الرئاسة الأوكرانية: القوات الروسية توقفت عن التقدم باتجاه كييف
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم، أن القوات الروسية لا تحاول التقدم باتجاه كييف، مشيرة إلى أنه قد يكون هناك تقدم في المحادثات أو مواصلة روسيا للتصعيد.

وكشف مستشار الرئاسة الأوكرانية، أن موسكو وكييف قد تتوصلان إلى اتفاق في غضون الأسبوعين المقبلين.

وأوضحت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، أنه تم الاتفاق مع الروس على فتح 9 ممرات إنسانية في دونيتسك وكييف وسومي وخاركيف.

وأضافت وزارة الخارجية الأوكرانية أن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه المفاوضات الجارية الآن، مشيرة إلى أن هناك انفراج بشأن الممرات الإنسانية الآمنة لكن ليست بالمستوى المأمول.

فيما يلتقي اليوم، رؤساء حكومات بولندا وتشيكيا وسلوفاكيا بالرئيس الوكراني في كييف كممثلين للمجلس الأوروبي.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه أمين عام الأمم المتحدة، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تؤثر على الدول الفقيرة.

ويواصل الجيش الروسي لليوم الـ20 عملياته لتعطيل المرافق العسكرية الأوكرانية، دون أن تؤدي مساعي الوساطة والمفاوضات إلى تسوية سياسية للأزمة حتى الآن.

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