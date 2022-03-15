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أوروبا تفاجئ 600 رجل أعمال روسي بهذا القرار

أوروبا تفاجئ 600 رجل أعمال روسي بهذا القرار
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه يعتزم فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا خلال الساعات القادمة، مؤكدًا أن العقوبات الجديدة سوف تطال 600 رجل أعمال روسي.

وأوضح أنه من المقرر العمل بإلغاء وضع روسيا كدولة أكثر تفضيلا في مجال التجارة الدولية.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الإسبانية، أنها تحتجز يختا بقيمة 140 مليون دولار يعود لأحد الأثرياء الروس.

فيما أشار البنك الدولي، إلى أن العقوبات على روسيا ستؤثر على الناتج القومي العالمي، مؤكدًا أن العقوبات على روسيا تضر الاقتصاد العالمي أكثر من الحرب في أوكرانيا.

وكشف صندوق النقد الدولي، أن التضخم في أوكرانيا سيصل إلى20 % مقارنة بـ 10 % العام الماضي.

من ناحيتها، أوضحت نائب وزير الخزانة الأمريكية، أن العقوبات المطروحة للنقاش ضد روسيا تشمل الحظر التجاري الشامل، مشيرة إلى أن المعادن الروسية يجب أن تدرج ضمن حزمة العقوبات.

وأشارت الحكومة الأوكرانية إلى أن العقوبات أداة عظيمة للحد من العمليات العدائية لبوتين، مطالبة بأن يتم تطوير العقوبات على روسيا لتكون أكثر حزما.

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