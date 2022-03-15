الدفاع الروسية: سيطرنا على كامل أراضي مقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أنها سيطرت على كافة الأراضي الواقعة في منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية، بأن العسكريين الروس أسقطوا خلال اليوم الماضي طائرتين أوكرانيتين ومروحية و13 طائرة مسيرة، فيما دمرت القوات الجوية الروسية 136 منشأة عسكرية أوكرانية.

ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم العشرين على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا.