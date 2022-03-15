الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بعد قرار “التعليم”.. هاشتاق #الطابور_الصباحي يتصدر الترند

بعد قرار “التعليم”.. هاشتاق #الطابور_الصباحي يتصدر الترند
0

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “الطابور الصباحي” الترند على موقع التواصل “تويتر” بالمملكة، وذلك بعد قرار وزارة التعليم بعودة الطابور الصباحي واستئناف الدراسة حضوريا بشكل كامل دون تباعد مع بداية الفصل الثالث.

وفي وقت سابق وجهت الوزارة بتطبيق الدليل الإرشادي الوقائي المعتمد أخيراً، من هيئة الصحة العامة “وقاية” بعودة التعليم حضوريًا وبشكلٍ كامل للطلبة في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة، وإلغاء شرط التباعد في الفصول الدراسية والأنشطة، وعودة الطابور الصباحي.

وتفاعل المغردون مع الهاشتاق المتصدر، وكتب المغرد بدر الجبل، على حسابه: “عودة الطابور الصباحي يعني عودة الروح للمدرسة ويجدد نشاط الطلبة”.

وغرد آخر على حسابه: “تهانينا للجميع بالعودة الكاملة الحضورية لجميع المراحل الدراسية بداية من الفصل الدراسي الثالث وعودة الطابور الصباحي، نسأل الله أن تكون عودة خير ونفع وفائدة لأحبتنا الأطفال والطالبات والطلاب”.

مواد ذات صلة

إلغاء التباعد.. «وقاية» تعلن عن تعديل بروتوكول العودة للمدارس في الفصل الثالث

إلغاء التباعد.. «وقاية» تعلن عن تعديل بروتوكول العودة للمدارس في الفصل الثالث

7 متطلبات للتقديم على طلب منحة داخلية لطلاب الجامعات والكليات الأهلية

7 متطلبات للتقديم على طلب منحة داخلية لطلاب الجامعات والكليات الأهلية

في يوم الجمعة.. هاشتاق # نور_مابين_الجمعتين يتصدر الترند

في يوم الجمعة.. هاشتاق # نور_مابين_الجمعتين يتصدر الترند

مع ترقب الطلاب للنتائج.. هاشتاق “#نظام_نور” يتصدر الترند

مع ترقب الطلاب للنتائج.. هاشتاق “#نظام_نور” يتصدر الترند

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة