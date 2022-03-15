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“الحصيني” يتوقع: موجة برد تبدأ غدًا على هذه المناطق

“الحصيني” يتوقع: موجة برد تبدأ غدًا على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، موجة برد شبه قوية مع صقيع مسبوقة برياح وغبار على عدة مناطق بالمملكة.

وأوضح عبر حسابه في “تويتر”، أن موجة برد متفاوتة القوة على المملكة والخليج تسبق بأمطار متفاوتة – إن شاء الله – على شمالي الرياض والشرقية وشرق الباحة وعسير ورياح مثيرة للغبار متفاوتة القوة بدايتها الأربعاء.

وأضاف أن المنطقة الشمالية من المتوقع أن تسجل صفر مئوي مع حالة من البرد والصقيع وانخفاض في درجات الحرارة.

وبين أن الحالة تكون -بمشيئة الله- متوسطة القوة على المنطقة الوسطى وأنه من المتوقع أن تكسر الـ 5 درجات مئوية، حيث تعتبر أقل من المعدل السنوي.

وأشار إلى أن موجة البرد تكون خفيفة على أجزاء من المنطقة الشرقية والغربية، مؤكدًا أن بدايتها مساء غد الأربعاء، وذروتها فجر الجمعة، وتبدأ تخف ابتداء من يوم السبت.

وفي وقت سابق توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، في حين تتشكل فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، ويستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على عدة أجزاء ومناطق من المملكة.

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