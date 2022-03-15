لمحبي السفر.. هاتف مصفّح جديد من سامسونغ (فيديو)

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تستعد سامسونج خلال الأيام القادمة للإعلان عن النموذج الجديد من هواتف Galaxy Xcover التي تتمتع بهياكل متينة تجعلها مرغوبة من محبي السفر والمغامرات في الطبيعة.

وسيحصل هاتف Galaxy Xcover Pro 2 على هيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك المقوى، ومحمي بطبقات من المطاط المرن، وسيكون الهيكل مضادًا للماء والغبار والصدمات، أبعاده (159.9/76.7/10) ملم.

وستكون شاشة الهاتف IPS LCD بمقاس 6.3 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 409 شمعة/م قريبا، وستحمى بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 5 المضاد للصدمات والخدوش.

وسيزود الهاتف بمعالج Exynos 9611، ومعالج رسوميات Mali-G72 MP3، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وستكون الكاميرا الأساسية ثنائية العدسة بدقة (25+8) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

كما سيجهز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 4050 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع، ومستقبل لإشارات الراديو FM.