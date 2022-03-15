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روسيا تدمر 80% من “ماريوبول” الأوكرانية

روسيا تدمر 80% من “ماريوبول” الأوكرانية
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تواصل – فريق التحرير:

أكد مستشار عمدة “ماريوبول” الأوكرانية أن “عدد القتلى قد يصل إلى 20 ألف شخص”، مضيفًا “إننا ندفن الموتى في الساحات والشوارع”.

وقال مستشار العمدة: إن “80% من المدينة أصبحت غير صالحة للسكن، والقوات الروسية دمرت آخر متجر للبقالة”، موضحاً أن “الخدمات البلدية لا تعمل في المدينة، وآخر مصدر للمياه توقف قبل أيام”.

وأضاف أنه “تم تخصيص 5 ممرات إنسانية لإجلاء السكان من المدينة وبلداتها اليوم”.

وأعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، أن “قواتها قتلت 150 جنديًا، ودمرت دبابتين، و7 عربات للجنود الروس أثناء محاولتهم السيطرة على ماريوبول”، مضيفة أن “​الجيش الأوكراني​ تمكن من صد محاولة العدو للسيطرة على المدينة”.

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