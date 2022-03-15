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للثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بعدة مجالات

للثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بعدة مجالات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي، طرح 82 وظيفة شاغرة للمواطنين من حملة “الثانوية والدبلوم والبكالوريوس والماجستير” للعمل بكلا من: “الرياض وجدة والمدينة المنورة”، وذلك وفقاً للتفاصيل والمسميات التالية:

* التخصصات المفضلة:

– إدارة.

– أحياء.

– فيزياء.

– الطب.

– قانون.

– المالية.

– كيمياء.

–  هندسة.

– الصيدلة.

– المحاسبة.

– السكرتارية.

– التمريض.

– علاج طبيعي.

– اللوجستيات.

– علوم الحاسب.

– الموارد البشرية.

– تقنية المعلومات.

– الهندسة الصناعية.

– تخصصات الآشعة.

– التصميم الجرافيكي.

* أماكن العمل:

– الرياض (56 وظيفة).

– جدة (17 وظائف).

– المدينة المنورة (9 وظيفة).

* المؤهلات المطلوبة:

– المتوسط.

– الثانوية.

– الدبلوم.

– البكالوريوس.

* وظائف الرياض:

1- محلل الشؤون الأكاديمية والتدريب.

2- محلل بيانات التحكم في الدخول.

3- تقني تخدير.

4- محلل تطبيقات.

5- محلل تطبيقات.

6- استشاري مساعد, زراعه الكبد للبالغين.

7- استشاري مساعد, زراعه الكبد للبالغين.

8- استشاري مساعد، الرعاية المركزة.

9- استشاري مساعد أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي.

10- استشاري مساعد، طب الأورام.

11- استشاري مشارك` علم الامراض التشريح.

12- استشاري مسالك بولية مشارك.

13- استشاري عناية مركزة.

14- كاتب حمية.

15- عامل حمية.

16- محلل الخدمات الألكترونيه.

17- ممثل توظيف أول.

18- ميكانيكي عام ثاني.

19- اخصائي مختبر ثاني الجينوم.

20- رئيس مركز الوثائق.

21- رئيس المخاطر المالية والاستراتيجية والحوكمة.

22- رئيس سياسة رأس المال البشري.

23- سكرتير أول.

24- سكرتير أول.

25- سكرتير أول.

26- سكرتير ثاني.

27- سكرتير ثاني.

28- مشطب داخلي ثاني.

29- مترجم طبي سريري.

30- محلل تطوير تقنيه المعلومات.

31- مساعد صيانة.

32- مدير قسم إدارة الأعمال.

33- جزار.

34- مساعد ميكانيكي.

35- مهندس ميكانيكي أول.

36- فيزيائي طبي رابع.

37- مساعد الرعاية الدوائية.

38- مراسل.

39- تقني ثاني شبكات واتصالات.

40- فني أول , إمداد غرف العمليات.

41- صيدلاني أول.

42- اخصائي علاج طبيعي.

43- اخصائي علاج طبيعي.

44- سباك أول.

45- مساعد فني ابحاث.

46- رجل أمن أول.

47- كبير السكرتاريين.

48- طبيب متخصص.

49- طبيب متخصص.

50- طبيب متخصص.

51- أخصائي تطوير الأداء لسلسلة الامداد والتموين.

52- خياط.

53- أخصائي فني.

54- ميكانيكي نقل.

55- كاتب جناح.

56- مساعد مشغل معالجة مياه.

* وظائف جدة:

57- استشاري مساعد التخدير.

58- استشاري مساعد، الرعاية المركزة.

59- استشاري مساعد ، طب الأجنة.

60- استشاري مساعد، طب الأورام.

61- استشاري مساعد جراحة الفم والوجه والفكين.

62- مساعد إستشاري ,أمراض الدم /لأورام الاطفال.

63- مدرب سريري.

64- استشاري مواليد.

65- رئيس قسم السجلات الطبية.

66- مدير عمليات الاسكان الميدانية.

67- ممثل علاقات عامة.

68- أخصائي علاج تنفسي.

69- كبير اخصائي تقنية قلب واوعيه دمويه.

70- ممرض أول.

71- ممرض أول.

72- ممرض ثالث.

73- مشرف المختبر الطبي.

* وظائف المدينة المنورة:

74- رئيس قسم التخدير.

75- رئيس قسم الامراض الباطنية.

76- رئيس قسم النساء والولادة.

77- رئيس قسم العيون.

78- رئيس قسم الأشعة.

79- رئيس قسم الجراحة.

80- مشرف خدمات العقود.

81- طبيب الإحالات الطبية.

82- كبير اختصاصيي خدمات العقود.

* التفاصيل:

– للاطلاع على تفاصيل وشروط الوظائف:

– الوظائف المتاحة – (اضغط هنا)

* طريقة التقديم:

1- الدخول على بوابة التوظيف.

2- اكتب المسمى الوظيفي (بالإنجليزية) في حقل (Keywords).

3- اضغط (Search).

4- اختيار الوظيفة المطلوبة والضغط على (Apply Now).

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