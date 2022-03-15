للثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بعدة مجالات

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي، طرح 82 وظيفة شاغرة للمواطنين من حملة “الثانوية والدبلوم والبكالوريوس والماجستير” للعمل بكلا من: “الرياض وجدة والمدينة المنورة”، وذلك وفقاً للتفاصيل والمسميات التالية:
* التخصصات المفضلة:
– إدارة.
– أحياء.
– فيزياء.
– الطب.
– قانون.
– المالية.
– كيمياء.
– هندسة.
– الصيدلة.
– المحاسبة.
– السكرتارية.
– التمريض.
– علاج طبيعي.
– اللوجستيات.
– علوم الحاسب.
– الموارد البشرية.
– تقنية المعلومات.
– الهندسة الصناعية.
– تخصصات الآشعة.
– التصميم الجرافيكي.
* أماكن العمل:
– الرياض (56 وظيفة).
– جدة (17 وظائف).
– المدينة المنورة (9 وظيفة).
* المؤهلات المطلوبة:
– المتوسط.
– الثانوية.
– الدبلوم.
– البكالوريوس.
* وظائف الرياض:
1- محلل الشؤون الأكاديمية والتدريب.
2- محلل بيانات التحكم في الدخول.
3- تقني تخدير.
4- محلل تطبيقات.
5- محلل تطبيقات.
6- استشاري مساعد, زراعه الكبد للبالغين.
7- استشاري مساعد, زراعه الكبد للبالغين.
8- استشاري مساعد، الرعاية المركزة.
9- استشاري مساعد أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي.
10- استشاري مساعد، طب الأورام.
11- استشاري مشارك` علم الامراض التشريح.
12- استشاري مسالك بولية مشارك.
13- استشاري عناية مركزة.
14- كاتب حمية.
15- عامل حمية.
16- محلل الخدمات الألكترونيه.
17- ممثل توظيف أول.
18- ميكانيكي عام ثاني.
19- اخصائي مختبر ثاني الجينوم.
20- رئيس مركز الوثائق.
21- رئيس المخاطر المالية والاستراتيجية والحوكمة.
22- رئيس سياسة رأس المال البشري.
23- سكرتير أول.
24- سكرتير أول.
25- سكرتير أول.
26- سكرتير ثاني.
27- سكرتير ثاني.
28- مشطب داخلي ثاني.
29- مترجم طبي سريري.
30- محلل تطوير تقنيه المعلومات.
31- مساعد صيانة.
32- مدير قسم إدارة الأعمال.
33- جزار.
34- مساعد ميكانيكي.
35- مهندس ميكانيكي أول.
36- فيزيائي طبي رابع.
37- مساعد الرعاية الدوائية.
38- مراسل.
39- تقني ثاني شبكات واتصالات.
40- فني أول , إمداد غرف العمليات.
41- صيدلاني أول.
42- اخصائي علاج طبيعي.
43- اخصائي علاج طبيعي.
44- سباك أول.
45- مساعد فني ابحاث.
46- رجل أمن أول.
47- كبير السكرتاريين.
48- طبيب متخصص.
49- طبيب متخصص.
50- طبيب متخصص.
51- أخصائي تطوير الأداء لسلسلة الامداد والتموين.
52- خياط.
53- أخصائي فني.
54- ميكانيكي نقل.
55- كاتب جناح.
56- مساعد مشغل معالجة مياه.
* وظائف جدة:
57- استشاري مساعد التخدير.
58- استشاري مساعد، الرعاية المركزة.
59- استشاري مساعد ، طب الأجنة.
60- استشاري مساعد، طب الأورام.
61- استشاري مساعد جراحة الفم والوجه والفكين.
62- مساعد إستشاري ,أمراض الدم /لأورام الاطفال.
63- مدرب سريري.
64- استشاري مواليد.
65- رئيس قسم السجلات الطبية.
66- مدير عمليات الاسكان الميدانية.
67- ممثل علاقات عامة.
68- أخصائي علاج تنفسي.
69- كبير اخصائي تقنية قلب واوعيه دمويه.
70- ممرض أول.
71- ممرض أول.
72- ممرض ثالث.
73- مشرف المختبر الطبي.
* وظائف المدينة المنورة:
74- رئيس قسم التخدير.
75- رئيس قسم الامراض الباطنية.
76- رئيس قسم النساء والولادة.
77- رئيس قسم العيون.
78- رئيس قسم الأشعة.
79- رئيس قسم الجراحة.
80- مشرف خدمات العقود.
81- طبيب الإحالات الطبية.
82- كبير اختصاصيي خدمات العقود.
* التفاصيل:
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* طريقة التقديم:
1- الدخول على بوابة التوظيف.
2- اكتب المسمى الوظيفي (بالإنجليزية) في حقل (Keywords).
3- اضغط (Search).
4- اختيار الوظيفة المطلوبة والضغط على (Apply Now).