حدث في مثل هذا اليوم.. 12 شعبان

تواصل – فريق التحرير:

يصادف اليوم 12 شعبان، العديد من الأحداث التاريخية، وفي هذه الفقرة تسلط “تواصل” الضوء على أبرز هذه الأحداث

672هـ

وفاة العالم النحوي ابن مالك صاحب الألفية

في مثل هذا اليوم من سنة 672 هـ الموافق 27 فبراير 1274 م، وفاة العالم النحوي صاحب الألفية ابن مالك بالأندلس التي بها ولد.

ابن مالك الأندلسي

هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني نسبة إلى قبيلة طيء، ويختصره بعضهم فيقول محمد بن مالك اكتفاءً بالمشهور كما ذكر هو نفسه في مطلع ألفيّته بقوله:

قال محمد هو ابن مالكِ أحمدُ ربي الله خيرَ مالِكِ

مولده

ولِد ابن مالك في مدينة «جيان الحرير» سنة (600 هـ – 1203 م)، وهي بلدة من مشاهير بلاد الأندلس، ، وكانت الأندلس تمرُّ بفترة من أحرج فترات تاريخها؛ حيث سقط معظم مدنها في أيدي القشتاليين؛ فهاجر مع مَن هاجر إلى المشرق الإسلامي بعد سقوط الأندلس.

حياته

حفظ القرآن الكريم وهو طفل صغير في بلده ، ودرس القراءات والنحو والفقه على مذهب الإمام مالك، فأخذ العربية والقرآن بـ «جيّان»، هاجر من الأندلس فقدم ا دمشقَ، ثم توجه إلى حلب.

نبغ ابن مالك في اللغة والنحو نبوغًا عظيمًا حتى صار مضرب المثل في معرفته بدقائق النحو والصرف واللغة وأشعار العرب، ودرس في مدينة حلب بعد أن أتمّ دراسته اللغوية، وكان إمام المدرسة السلطانية فيها، كان يدرس النحو ويؤلف، فنظم “الكافية الشعرية” في حلب ثم رحل إلى حماة ونشر فيها علمًا وتابع دروسه في النحو ونظَم ألفيته المشهورة، وهي خلاصة الكافية الشافية، ورحل ابن مالك إلى دمشق فأقام بها منشغلًا بالتدريس والتصنيف، وتتلمذ على يديه الإمام النووي،

مؤلفاته

خلال أكثر من سبعين عامًا عاشها ابن مالك، قضى أكثرها في التعليم والتعلم والتصنيف، واشتهر بنظم الشعر رجزُه وطويله وبسيطه، وكان مشهورًا بنظم الضوابط التي تسهل الأمور على المتعلمين، فأخرج كثيرًا من مؤلفاته النحوية واللغوية نظمًا.

ومن أشهرها:

الكافية الشافية: وهي منظومة طويلة تقع في حوالي ثلاثة آلاف بيت من بحر الرجز، تضم النحو والصرف، وقد شرحها ابنُ مالك.

الخلاصة أو الألفية: وهي منظومة تقع في نحو ألف بيت من الرجز، أودَع فيها ابن مالك خلاصة الكافية الشافية من نحو وتصريف.

التسهيل، أو تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد

وقد شرح ابن مالك كتاب “التسهيل” ولكنه لم يتمه، ووصل فيه إلى باب المصادر.

شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ

شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح: وهو تعليقات ومناقشات قيمة لمشكلات الإعراب في صحيح الإمام البخاري.

لامية الأفعال: وهي منظومة لامية في (114) بيتًا من بحر البسيط، وقد شرحها ابن مالك.

958هـ

تحرير طرابلس الغرب وهزيمة فرسان مالطا المحتلون

في مثل هذا اليوم من سنة 958 هـ الموافق 24 أغسطس 1551م، نجح الأسطول العثماني بقيادة «طغرل بك» من الاستيلاء على ميناء طرابلس الغرب في ليبيا، وهزيمة فرسان مالطا الصليبيون الذين كانوا يحتلون المدينة.

هاجم الأسطول الإسباني مدينة طرابلس عام 1510م واحتلها على الرغم من المقاومة الشديدة التي أبداها الأهالي، ورغم سقوطها إلا أن حركة المقاومة الشعبية استمرت، وضرب المقاومون حصارًا حول طرابلس، فسلمها الإسبان عام 1530م إلى فرسان القديس يوحنا الصليبيين «فرسان مالطا» واستنجد الأهالي المقاومون بالعثمانيين لإنقاذ بلادهم وتحريرها.

مقاومة الصليبين في البحر المتوسط

شكل القراصنة العثمانيون الموجة الأولى، حيث بدأوا عملياتهم لتحرير سواحل إفريقيا الشمالية، وظهرت عام 1512م أولى السفن التركية التي أخذت تهدد الإسبان في طرابلس، وتهاجمهم بحرًا مما سبب مضايقات للمحتلين الإسبان الذين لم يمض على احتلالهم لطرابلس سوى عامين، في وقت كان العرب الليبيين يحاصرونهم من جهة البر، وخاض العثمانيون عدة حروب ومعارك ألقوا الرعب من خلالها في قلوب الإسبان ودمروا أسطولهم في أكثر من موقعة.

تحرير طرابلس من أيدي «فرسان مالطا» الصليبيين

في عام 1550م، وصل «مراد آغا» إلى طرابلس، ونزل بـ «تاجوراء»، وأخذ يُعد العدة للحرب، ويتخذ الإجراءات العسكرية اللازمة بالتنسيق مع قائد الأسطول العثماني «سنان باشا» لطرد فرسان القديس يوحنا « فرسان مالطا» الصليبيين من طرابلس وتحرير قلعتها.

وعقب الحصار البري والبحري الذي ضرب حول طرابلس، بدأ الهجوم على قلعتها، معقل فرسان مالطا، وقد قصفت القلعة لعدة أيام قصفًا شديدًا ألحق بها أضرارًا بالغة، فاضطر فرسان مالطا للاستسلام، وتمكن العثمانيون من تحرير المدينة والقلعة ودخولهما في 14 أغسطس 1551م.