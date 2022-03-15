بالفيديو.. احتراق مبنى في العاصمة الأوكرانية كييف بعد تعرضه لقصف صاروخي

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، احتراق مبنى في العاصمة الأوكرانية كييف بعد تعرضه لقصف صاروخي.

وأوضح الفيديو المتداول، كيف التهمت النيران المبنى بالكامل نتيجة استهدافه بصاروح روسي.

في الوقت نفسه، أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية، إخماد حريق بمبنى سكني آخر في حي بوديلسكي بكييف إثر سقوط قذيفة روسية.

وأوضح مستشار عمدة ماريوبول الأوكرانية، أن عدد القتلى قد يصل إلى 20 ألف شخص وأنه يتم دفن الموتى في الساحات والشوارع.

وكشفت سلطات مدينة خاركيف، أن القصف الروسي دمر حوالي 600 منزل و50 مدرسة ومنشأة طبية.

وأعلنت نائبة وزير الخارجية الأوكراني، أن 700 ألف في ماريوبول يواجهون وضعا إنسانيا كارثيا وهم بلا ماء أو غذاء.

وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن القوات الروسية تستخدم البنية التحتية المدنية لإطلاق النار ونشر أسلحتها ومعداتها.

فيما أشارت مفوضة حقوق الإنسان في أوكرانيا، إلى أن القوات الروسية أطلقت النار على المدنيين في إيزيوم بمنطقة خاركيف.