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بالفيديو.. مجموعة أشخاص يسيطرون على قصر ملياردير روسي في لندن

بالفيديو.. مجموعة أشخاص يسيطرون على قصر ملياردير روسي في لندن
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تواصل – فريق التحرير:

قامت مجموعة من الأشخاص باقتحام قصر الملياردير الروسي أوليج ديريباسكا الواقع في ميدان بلجريف في لندن، ورفعوا علم أوكرانيا ولافتات كتب عليها “تم تحرير هذا المكان”.

وتأتي هذه الخطوة تعبيرًا عن معارضتهم للغزو الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في الرابع والعشرين من فبراير الماضي واستمر حتى اليوم.

وتنوي المجموعة، التي تتكون من خمسة أشخاص، أن تفتح القصر أمام اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا من بلدهم نتيجة المواجهات الطاحنة بين القوات الروسية والأوكرانية، وفقًا لـ”يورو نيوز”.

وتمكنت قوات الشرطة، في وقت لاحق، من الدخول إلى القصر وإخراج الشبان منه.

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