“الأرصاد” ينبّه أهالي هذه المناطق إلى رياح نشطة وأتربة مثارة حتى الـ٧ مساءً

تواصل – فريق التحرير:

نبه المركز الوطني للأرصادن أهالي عدة مناطق إلى تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنٍ في مدى الرؤية.

وأوضح المركز عبر حسابه في “تويتر”، أن الحالة تشمل مناطق:

1 – منطقة الرياض، وتشمل: “المجمعة وسدير والحوطة والدوادمي والقويعية وشقراء وعفيف والحريق والخرج والدرعية والدلم والزلفي وثادق وحريملاء”.

2 – منطقة المدينة، وتشمل”الحناكية والمهد والعلا والعيص وخيبر ووادي الفرع”.

3 – منطقة القصيم، وتشمل “الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء”.

4 – منطقة حائل، وتشمل “الحائط والسليمي والشملي والغزالة و الشنان بقعاء “.

5 – منطقة الجوف، وتشمل ” القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا “.

6 – المنطقة الشرقية، وتشمل “الخفجي والقيصومة وحفر الباطن، الأحساء والظهران والعديد وبقيق “.

7 – الحدود الشمالية، وتشمل ” طريف وعرعر و العويقيلة ورفحاء “.

8 – منطقة عسير، وتشمل “أبها وأحد ورفيدة والعرين وتنومة “.

9- منطقة الباحة، وتشمل ” الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي” .

وأكد المركز أن الحالة المتوقعة، تبدأ الساعة ال ٩ صباحا وتستمر حتى الساعة الـ ٧ مساء.