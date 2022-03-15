مستشار رئاسي أوكراني يتوقع انتهاء الحرب بحلول مايو المقبل

تواصل – وكالات:

رجّح المستشار بالرئاسة الأوكرانية أوليكسي أريستوفيتش في وقت متأخر من يوم الاثنين انتهاء الحرب في أوكرانيا بحلول أوائل مايو عندما ينفد ما لدى روسيا من الموارد التي تحتاجها في مهاجمة جارتها، وفقًا لـ”رويترز”.

وانطلقت أمس الاثنين جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فيما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن المفاوضات مع روسيا ستستمر اليوم.

ونشرت عدة وسائل إعلام أوكرانية مقطعًا مصورًا قال فيه أريستوفيتش إن التوقيت الدقيق سيعتمد على كم الموارد التي يرغب الكرملين في تخصيصها للحملة.

وتابع “أعتقد أنه في موعد أقصاه أوائل مايو.. سيكون لدينا اتفاق سلام، وربما قبل ذلك بكثير.. سنرى.. أنا أتحدث عن أحدث المواعيد المحتملة”.

وأضاف أريستوفيتش “نحن في مفترق طرق الآن.. إما أن يكون هناك اتفاق سلام يتم إبرامه بسرعة كبيرة، في غضون أسبوع أو أسبوعين، مع انسحاب القوات وكل شيء، أو ستكون هناك محاولة لأن نقضي سويًا على بعض… ربما نتوصل إلى اتفاق بحلول منتصف أو أواخر أبريل”.

وتوقع أريستوفيتش، بعد إبرام اتفاق سلام، أن تظل هناك اشتباكات تكتيكية صغيرة لمدة عام رغم إصرار أوكرانيا على الإجلاء الكامل للقوات الروسية من أراضيها.

ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم العشرين على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا.