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خبير طقس يتوقع: رياح نشطة وعاصفة ترابية في هذا الموعد

خبير طقس يتوقع: رياح نشطة وعاصفة ترابية في هذا الموعد
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس الدكتور عبد الله المسند، أن تواصل الكتلة الباردة والمتمثلة بمرتفع جوي قادم من الشمال الغربي، التوغل إلى أجواء المملكة.

 وأوضح عبر حسابه في “تويتر” أن غداً الأربعاء تندفع الكتلة الباردة بكل قواها إلى أجوائنا فتخفض درجة الحرارة أكثر، وتصطدم بالكتلة الحارة والحارنة فوق المملكة منذ أيام.

وأضاف أنه من المتوقع أن ينجم عن هذا الاصطدام واختلاف درجات الحرارة الكبير بين الكتلتين نشوء عاصفة ترابية متوقعة ومعتبرة يوم غد الأربعاء ومتوقع أن تصل سرعة هبات الرياح نحو 60 كيلو متر في الساعة على الساحل الشرقي .

كما توقع أن تكون ذروة الغبار في الشرقية يليها منطقة الرياض، ثم تبدأ العاصفة المتوقعة في التدحرج ناحية الجنوب والجنوب الغربي لتؤثر على الربع الخالي ونجران مساء، وقد تبلغ اليمن يوم الخميس.

وأكد أنه من المتوقع أن يشهد طقس المملكة، اضطرابات جوية شبه عنيفة يومي الأربعاء والخميس.

في الوقت نفسه توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، في حين تتشكل فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، ويستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على عدة أجزاء ومناطق من المملكة.

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