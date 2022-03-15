البنك الدولي يوافق على تقديم 200 مليون دولار لأوكرانيا

تواصل – وكالات:

أعلن البنك الدولي يوم الاثنين عن إتاحة حوالي 200 مليون دولار في تمويل إضافي لتعزيز الخدمات الاجتماعية للمحتاجين في أوكرانيا.

وقال البنك الدولي إن هذا الدعم يأتي إضافة إلى 723 مليون دولار تم الإعلان عنها لأوكرانيا الأسبوع الماضي، وبذلك يصبح إجمالي الدعم الذي جرى الموافقة عليه بالفعل لأوكرانيا حوالي 925 مليون دولار.

ومن جهته أعلن ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، أن البنك يأمل بوضع اللمسات الأخيرة على حزمة الثلاثة مليارات دولار في غضون 6 إلى 8 أسابيع لمساعدة أوكرانيا في تغطية حاجاتها، وفقًا لـ”رويترز”.