الأمم المتحدة: أكثر من 2.8 مليون أوكراني نزحوا عن بلادهم منذ بدء الحرب

تواصل – فريق التحرير:

كشفت منظمة الأمم المتحدة، أن أكثر من 2.8 مليون أوكراني نزحوا عن بلادهم منذ بدء الحرب.

وأعلنت مفوضة حقوق الإنسان في أوكرانيا، أنه ليست هناك إمكانية لإيصال المساعدات الإنسانية أو إجلاء السكان في المنطقة، مؤكدة أن القوات الروسية أطلقت النار على المدنيين في إيزيوم بمنطقة خاركيف.

وأوضحت سلطات مدينة خاركيف، أن القصف الروسي دمر حوالي 600 منزل و50 مدرسة ومنشأة طبية.

يأتي هذا في الوقت الذي أرسل فيه ٥٨ عضوا ديمقراطيا وجمهوريا بالكونجرس، رسالى لإدارة الرئيس بايدن تحثها على توفير مساعدات دفاعية إضافية لأوكرانيا.

وأشارت وزارة الداخلية الأوكرانية، إلى أن 17 من أفراد القوات الخاصة الروسية قتلوا وتم تدمير 6 آليات بضواحي ماريوبول خلال 24 ساعة.

وأكد الرئيس الأوكراني، أن روسيا خسرت الكثير من قواتها في أوكرانيا، لافتًا إلى أن الروس لم يحققوا النتائج التي كانوا يريدونها.