زيارة محتملة للرئيس الأمريكي إلى بروكسل لمناقشة الحرب في أوكرانيا

تواصل – فريق التحرير:

رجّحت بعض المصادر قيام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة إلى بروكسل الأسبوع المقبل لمناقشة الحرب في أوكرانيا، وفقًا لـ”العربية”.

وانطلقت أمس الإثنين جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فيما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن المفاوضات مع روسيا ستستمر اليوم.

ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم العشرين على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا.