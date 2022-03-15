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أمريكا تحذر الصين من عواقب وخيمة إذا فعلت هذا الأمر

أمريكا تحذر الصين من عواقب وخيمة إذا فعلت هذا الأمر
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض بشأن أوكرانيا، أن الصين تنتظرها عواقب وخيمة إذا ساعدت روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وأوضحت أن أمريكا تراقب الصين وأنه تم إبلاغها بضرورة أن تبتعد عن مساعدة روسيا، لافتة إلى أنه لدى الولايات المتحدة قلق عميق تجاه التحالف الروسي الصيني في هذا التوقيت.

في الوقت نفسه نقل مستشار الأمن القومي إلى الصين، قلق واشنطن من دعم قد تقدمه بكين لموسكو، مؤكدًا أنه أبلغ الصين ضرورة التنسيق بشأن أوكرانيا، وذلك خلال المحادثات التي جمعت المبعوثان الأمريكي والصيني في روما حول أوكرانيا وروسيا.

من جانبه أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه يريد أن تظهر روسيا حسن النية لحل أزمة أوكرانيا، مشيرًا إلى أن اللقاء الأميركي الصيني لم يسهم في خفض التوتر بشأن أوكرانيا.

وأكد بايدن قبل أيام إعلانه زيارته لبروكسل الأسبوع المقبل لمناقشة الحرب في أوكرانيا، أن اندلاع حرب عالمية ثالثة لن يكون في مصلحة أحد، وأن محاولات إنشاء ممرات آمنة في أوكرانيا لم تنجح، مؤكدًا أن أمريكا تعمل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين.

فيما كشفت وزارة الدفاع الأمريكي، أن الضربات الروسية لن تعطل إمدادات السلاح والمساعدات لأوكرانيا لم يكن هناك أي قوات أمريكية في المركز الحدودي الذي قصفته روسيا.

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