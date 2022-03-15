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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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خام غرب تكساس ينخفض 5% إلى ما دون 100 دولار للبرميل

خام غرب تكساس ينخفض 5% إلى ما دون 100 دولار للبرميل
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تواصل – فريق التحرير:

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وهبطت عقود الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” 5% إلى ما دون الـ100 دولار للبرميل، للمرة الأولى منذ مطلع مارس، وفقًا لـ”العربية”.

كما تراجعت عقود “برنت” بنسبة 7.83% إلى 103.85 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار البترول خلال الأيام الأولى لغزو روسيا لأوكرانيا، ما عرض روسيا لفرض عقوبات أمريكية وغربية عليها، وارتفع سعر برميل خام برنت إلى 140 دولارًا في أعلى مستوياته خلال 14 عامًا، قبل أن ينخفض بعد ذلك مع بدء محادثات روسية أوكرانية أمس الإثنين، مع ترقب بقرب انتهاء الحرب.

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