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حالة الطقس المتوقعة: رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

حالة الطقس المتوقعة: رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، المدينة المنورة، ومكة المكرمة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، في حين تتشكل فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، وكذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. ويستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من وسط وشرق المملكة، ولا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، والباحة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 30-60 كيلو متر في الساعة وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزئيين الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.

 فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كيلو متر في الساعة وشمالية شرقية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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