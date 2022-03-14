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حصيلة يوم .. خسارة 52 مليار دولار لـ 78 ملياردير صيني

حصيلة يوم .. خسارة 52 مليار دولار لـ 78 ملياردير صيني
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تواصل- فريق التحرير:

بسبب تراجع أسعار الأسهم، تعرض كبار أثرياء الصين، أمس الإثنين، لخسائر تبلغ حوالي 52 مليار دولار.

وبحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء، أن شونج شانشان المعروف باسم ملك المياه المعبأة في الصين تصدر قائمة الخسائر.

وأضافت أن قيمة ثروته تراجعت بمقدار خمسة مليارات دولار، في حين تراجعت ثروة بوني ما مالك حصة الأغلبية في  إمبراطورية التكنولوجيا تينسنت هولدنج ليمتد 3ر3 مليار دولار.

بينما تراجع سعر سهم شركة نونجفو سبرنج للمياه المعبأة المملوكة للملياردير شونج بنسبة 10% .

يذكر أن قيمة ثروة بوني ، تقدر حاليا بحوالي 2ر35 مليار دولار.

وفي الجملة فقد أفاد مؤشر بلومبرج للمليارديرات، أن خسائر 78 ملياردير صيني ضمن قائمة أغنى 500 شخص في العالم، بلغ  حوالي 1ر52 مليار دولار نتيجة تراجع أسعار الأسهم الصينية.

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