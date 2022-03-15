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الأرصاد تتوقع تقلبات جوية على «مكة وتبوك».. رياح نشطة وغبار لعدة ساعات

الأرصاد تتوقع تقلبات جوية على «مكة وتبوك».. رياح نشطة وغبار لعدة ساعات
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على منطقتي مكة المكرمة وتبوك خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتتمثل الحالة في ناشط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تتسبب في تدني الرؤية الأفقية على منطقة مكة، وتحديدا في كل من “الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء”.

كذلك توقعت الأرصاد، استمرار الرياح النشطة وارتفاع الأمواج وتدني في الرؤية الأفقية على منطقة تبوك، وتحديدا في كل من “البدع والوجه وأملج وضباء ونيوم وشرما”.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء بمشيئة الله.

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