دراسة أجريت على 80 ألف طفل .. الشاشات الإلكترونية تزيد فرصة الإصابة بالتوحد

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أكد رئيس فريق بحثي ياباني تضاعف خطر إصابة الأطفال الذين تعرضوا لمدة ساعتين على الأقل يوميًا للشاشات الإلكترونية خلال عامهم الأول في الحياة، باضطراب طيف التوحد (ASD).

وبناء على بيانات الدراسة اليابانية، التي شملت أكثر من 80 ألف طفل ، فإن التعرض للشاشات الإلكترونية أيضا يصيب بالتوحد، أو بعض أعراضه عند بلوغ الأطفال عمر 3 سنوات.

وقد خلصت توصيات منظمة الصحة العالمية والأكاديمية الأميركية لطب الأطفال إلى ضرورة عدم السماح للطفل بالتعرض للشاشة لأكثر من عدة دقائق حتى يتعدى عامه الأول.

وتظهر أعراض اضطراب طيف التوحد عادةً بوضوح خلال مرحلة الطفولة المبكرة، (ما بين 12 و24 شهراً).

وتشمل الأعراض المبكرة تأخرا ملحوظا في اللغة أو التطور الاجتماعي.

وبشكل عام، يمكن تقسيمها إلى فئتين:

1 – مشاكل في التواصل والتفاعل الاجتماعي.

2 – أنماط السلوك أو الأنشطة المقيدة أو المتكررة لتشخيص التوحد.

ولتشخيص مرض التوحد، يجب أن يعاني المصاب من أعراض في كلتا الفئتين.