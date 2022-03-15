الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

ميليشيات الحوثي تنشر الرعب.. قتلى وجرحى بانفجارات غامضة بصنعاء

ميليشيات الحوثي تنشر الرعب.. قتلى وجرحى بانفجارات غامضة بصنعاء
0

تواصل ـ فريق التحرير:

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرون، أمس الإثنين، إثر انفجارين غامضين بالعاصمة اليمنية صنعاء، وتضارب الأنباء الواردة بشأن سببهما.

وبحسب مصادر محلية، فقد وقع انفجار بسبب عبوتين ناسفتين، في شارع 22 مايو جنوبي العاصمة صنعاء، تسببا بمقتل شخصين وإصابة 5 آخرين بجراح.

في حين أشارت مصادر أخرى إلى أن ميليشيات الحوثي تحاول نشر الرعب في صفوف المدنيين بصنعاء، من خلال زرع المتفجرات وتفجيرها.

وأكدت المصادر أن هدف الحوثيين من نشر الرعب، هو الإعلان عن مخطط يستهدف العاصمة اليمنية، للسيطرة على عمليات الغضب الشعبي المتصاعدة إثر الأزمات المعيشية المتلاحقة.

وانتشرت خلال الأسبوع الماضي في صنعاء شعارات جدارية تناهض الحوثيين وتطالب برحيلهم في عدد من أحياء المدينة، ما تسبب في زرع مخاوف لدى الحوثيين من فقدان سيطرتهم على العاصمة اليمنية، ما استدعى قيامها بتنفيذ حملات اعتقال عشوائية، ونشر مسلحيها المقنعين في مناطق متفرقة من صنعاء.

مواد ذات صلة

الغضب يتزايد.. مقدمات ثورة شعبية على مليشيا الحوثي بصنعاء (صور)

الغضب يتزايد.. مقدمات ثورة شعبية على مليشيا الحوثي بصنعاء (صور)

بعد خسائر فادحة.. مليشيا الحوثي تواصل إجبار الأهالي للمشاركة بجبهات القتال

بعد خسائر فادحة.. مليشيا الحوثي تواصل إجبار الأهالي للمشاركة بجبهات القتال

تزايد الغضب الشعبي من الأوضاع في اليمن: “ارحل يا حوثي”

تزايد الغضب الشعبي من الأوضاع في اليمن: “ارحل يا حوثي”

التحالف استهدف اجتماعهم.. مقتل مجموعة من ميليشيا الحوثي بينهم قيادي رفيع المستوى

التحالف استهدف اجتماعهم.. مقتل مجموعة من ميليشيا الحوثي بينهم قيادي رفيع المستوى

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة