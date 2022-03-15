ميليشيات الحوثي تنشر الرعب.. قتلى وجرحى بانفجارات غامضة بصنعاء

تواصل ـ فريق التحرير:

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرون، أمس الإثنين، إثر انفجارين غامضين بالعاصمة اليمنية صنعاء، وتضارب الأنباء الواردة بشأن سببهما.

وبحسب مصادر محلية، فقد وقع انفجار بسبب عبوتين ناسفتين، في شارع 22 مايو جنوبي العاصمة صنعاء، تسببا بمقتل شخصين وإصابة 5 آخرين بجراح.

في حين أشارت مصادر أخرى إلى أن ميليشيات الحوثي تحاول نشر الرعب في صفوف المدنيين بصنعاء، من خلال زرع المتفجرات وتفجيرها.

وأكدت المصادر أن هدف الحوثيين من نشر الرعب، هو الإعلان عن مخطط يستهدف العاصمة اليمنية، للسيطرة على عمليات الغضب الشعبي المتصاعدة إثر الأزمات المعيشية المتلاحقة.

وانتشرت خلال الأسبوع الماضي في صنعاء شعارات جدارية تناهض الحوثيين وتطالب برحيلهم في عدد من أحياء المدينة، ما تسبب في زرع مخاوف لدى الحوثيين من فقدان سيطرتهم على العاصمة اليمنية، ما استدعى قيامها بتنفيذ حملات اعتقال عشوائية، ونشر مسلحيها المقنعين في مناطق متفرقة من صنعاء.