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6 فئات.. أمانة عسير تعلن موعد إجراء القرعة العلنية لمنح أراضٍ لـ685 مواطنًا

6 فئات.. أمانة عسير تعلن موعد إجراء القرعة العلنية لمنح أراضٍ لـ685 مواطنًا
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت أمانة عسير، البدء في إجراءات القرعة العلنية لمنح 685 مواطناً لمن صدرت لهم أوامر تقتضي بمنحهم أراضٍ، وهم: ذوو الشهداء، والمصابين، وأفراد القوات السعودية المشاركة في سورية والأردن، والأفراد المشاركين في تطهير الحرم.

بالإضافة إلى الأشخاص الصادرة لهم أوامر سامية صريحة بالمنح، بناءً على ما صدر من توجيهات من المقام السامي، وبمتابعة أمير عسير الأمير تركي بن طلال.

وستجرى بمقر الساحة الشعبية الواقعة على الحزام الدائري، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً حسب المواعيد التالية:

1ـ المجموعة الأولى: (الأحد) القادم، وتشمل الشهداء، والمصابين والمشاركين في تطهير الحرم.

2ـ المجموعة الثانية: (الاثنين) القادم، وتشمل الأفراد المشاركين في القوات السعودية بالأردن وسورية، وتبدأ من رقم 1 الى 250.

3ـ المجموعة الثالثة: (الثلاثاء) القادم، وتشمل الأفراد المشاركين في القوات السعودية بالأردن وسورية من الرقم 251 الى 500.

4- المجموعة الرابعة: (الأربعاء) القادم، وتشمل الأفراد المشاركين في القوات السعودية بالأردن وسورية من الرقم 501 إلى 612، إضافة لأصحاب المنح الصريحة وعددهم 53.

ونوّهت أمانة عسير، الى أن اللجنة ستقوم بالسحب للجميع بالقرعة العلنية.

وأوضحت أن من يحضر سيقوم بالسحب عن نفسه أو وكيل عنه بموجب وكالة تخوله بذلك.

كما أكدت على أن من لم يحضر فستقوم اللجنة بالسحب عنه، مشددة على ضرورة إحضار نسخة واضحة من الهوية الوطنية، مسجل عليها رقم الجوال.

وأهابت بحضور الجميع في الوقت المحدد، حسب ما هو موضح مُسبقاً.

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