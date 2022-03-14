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بتكلفة تجاوزت 5 ملايين ريال.. «بر الشقيق» تُنفذ مشروعات نوعية خلال العام الماضي

بتكلفة تجاوزت 5 ملايين ريال.. «بر الشقيق» تُنفذ مشروعات نوعية خلال العام الماضي
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تواصل – فريق التحرير:

نفذت جمعية البرّ الخيرية بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب بمنطقة جازان، عددًا من المشروعات والبرامج النوعية الخاصة بكفالة الأيتام والأرامل والمطلقات والأسر المحتاجة وذوي الإعاقة، وذلك خلال العام الماضي 2021م، بتكلفة إجمالية بلغت 5,530,220 ريالًا.

وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن مشروعاتها تنوعت لتشمل تنفيذ مشروع توزيع الأجهزة الكهربائية لـ 172 أسرة بتكلفة 543,550 ريالًا، ومشروع الأضاحي لـ 35 أسرة بقيمة 52,500 ريال، ومشروع التأهيل والتدريب بتكلفة بلغت 36,000 ريال، استفاد منه 22 مستفيدًا، ومشروع ترميم المساكن بتكلفة بلغت 57,970 ريالًا استفادة منه 9 أسر.

وتضمنت مشروعات الجمعية مشروع الحقيبة المدرسية بتكلفة بلغت 60,000 ريال استفاد منه 200 مستفيد، ومشروع السلال الغذائية بتكلفة بلغت 3,000,000 ريال وبلغ عدد المستفيدين منه 1000 أسرة، ومشروع تفريج الكرب بتكلفة بلغت 62,300 ريال وبلغ عدد المستفيدين منه 21 مستفيدًا، ومشروع جود الإسكان بتكلفة بلغت 191,100 ريال استفادة منه 13 أسرة، ومشروع زكاتي الذي جرى تقديمه لـ 1000 أسرة بقيمة 776,900 ريال.

بينما شملت مشروعات جمعية البر الخيرية بمركز الشقيق مشروع كسوة الشتاء بتكلفة بلغت 50,000 ريال استفاد منه 500 مستفيد، ومشروع كسوة العيد بتكلفة بلغت 83.300 ريال استفادة منه 300 أسرة، ومشروع كفالة الأيتام بتكلفة بلغت 553,600 ريال، استفاد منه 258 يتيمًا ويتيمة، ومشروع زكاة الفطر بتكلفة بلغت 63,000 ريال وبلغ عدد المستفيدين منه 200 أسرة.

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