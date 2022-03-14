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روسيا تمنع تصدير الحبوب والسكر إلى أوروبا وآسيا

روسيا تمنع تصدير الحبوب والسكر إلى أوروبا وآسيا
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تواصل ـ فريق التحرير:

وقع رئيس الوزراء الروسي مرسوما بمنع تصدير الحبوب إلى أوروبا و آسيا حتى 30 يونيو القادم، بحسب خبر عاجل بثته “إنترفاكس”.

وينطبق ذلك على القمح والميسلين والجاودار والشعير والذرة؛ فيما تم حظر تصدير السكر حتى 31 أغسطس.

يأتي ذلك فيما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من ارتفاع أسعار الغذاء في العالم أكثر إذا زادت العقوبات على روسيا.

وكانت الحكومة الروسية قد فرضت حظرا منذ يومين على تصدير سيارات الركاب حتى 31 ديسمبر 2022.

كما فرض مجلس الوزراء حظرا على توريد الطائرات والطائرات المسيرة للخارج حتى نهاية عام 2022.

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