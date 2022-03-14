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واشنطن تتوعد روسيا بعقوبات وخيمة حال أقدمت على هذا الفعل

واشنطن تتوعد روسيا بعقوبات وخيمة حال أقدمت على هذا الفعل
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تواصل – وكالات:

حذرت واشنطن النظام الروسي بأن موسكو ستتعرض لعواقب وخيمة، إن أقدمت على تأميم الشركات الأمريكية على أراضيها، وأكدت رغم ذلك أن “أحدا لا يؤمن بأن العقوبات على روسيا ستكون فعالة 100٪”.

وفي التفاصيل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن واشنطن أوضحت أنه “ستترتب على ذلك عواقب على روسيا” إن أقدمت على التأميم.

وتابعت: “لا نرى أي دليل في هذه المرحلة على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفعل أي شيء لوقف الهجوم أو وقف التصعيد… لا أحد يعتقد أن العقوبات على روسيا ستكون فعالة بنسبة 100٪”، مضيفة “ما من شك أنه إذا قررت روسيا استخدام الأسلحة الكيميائية، سيصدر رد عنيف عن المجتمع الدولي”.

وفيما يتعلق بأسعار الغاز، قالت بساكي: “ليس لدي توقعات لبصدد الأسعار، لكن ما زلنا نرجح أنها ستستمر في الارتفاع”.

وفي وقت سابق، هددت وزارة الخارجية الروسية، باستهداف الطائرات المحملة بمساعدات عسكرية لأوكرانيا، مؤكدة أنها ستكون هدفا للجيش الروسي.

وقالت الخارجية الروسية، إن العلاقات بين روسيا والناتو وصلت إلى نقطة الصفر، فيما تدرس روسيا حاليا الرد على عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عليها، مشيرة إلى أن قائمة عقوبات على أفراد وشركات أميركية جاهزة.

وأضافت أن “الاتحاد الأوروبي يضع نفسه في زاوية عبر فرض العقوبات علينا، وسيكون من الصعب خروجه منها”، لافتةً إلى أن “موسكو مستعدة لمواجهة قوية مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة إذا لزم الأمر”.

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