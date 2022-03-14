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رد مُهين من قديروف على طلب «ماسك» نزال بوتين

رد مُهين من قديروف على طلب «ماسك» نزال بوتين
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تواصل- فريق التحرير:

رد رئيس الشيشان رمضان قديروف، على طلب رجل الأعمال إيلون ماسك، منازلة الرئيس فلاديمير بوتين.

وفي منشور مُهين، أوصى “قديروف” بأن يتدرّب “ماسك” في الشيشان قبل مواجهة العاصفة التي يرتعد لها الغرب وواشنطن، حسب قوله.

وقال قديروف عبر “تيليغرام”: “إيلون موسك، لا أنصحك بمنافسة بوتين، ففئات الوزن مختلفة جدا”.

وأضاف: “الأمر لا يتعلق بفنون الدفاع عن النفس أو اتقان “الجودو”.. كيف تتخيل الأمر؟ أنت رجل أعمال ومدون على تويتر عند الزاوية الحمراء من الحلبة، وعند الزاوية الزرقاء بوتين، رجل سياسي عالمي استراتيجي وعاصفة رعدية بالنسبة للغرب والولايات المتحدة”.

وتابع: “الرئيس بوتين سيبدو غير رياضي عندما يتغلب على خصم ضعيف”.

واقترح أن يتم تدريبك في عدة مراكز في الشيشان حتي يتحول من “إيلونا اللطيفة إلى إيلون اشتد عوده”.

وكان ماسك اقترح في تغريدة عبر “تويتر” “تحدي” بوتين في نزال منفرد، مشيرا إلى أن أوكرانيا ستكون الرهان.

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