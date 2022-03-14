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اكتشف 4 طرق لفتح الأنف وتسريع التعافي من الإنفلونزا

اكتشف 4 طرق لفتح الأنف وتسريع التعافي من الإنفلونزا
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تواصل ـ فريق التحرير

تسببب نزلات البرد انزعاجا كبيرا للكثيرين بسبب انسداد الأنف، لكن موقع “إكسبريس” اكتشف 4 طرق لفتح الأنف وتسريع التعافي من الإنفلونزا.

1 ـ مهدئات الاحتقان
تتوفر مزيلات الاحتقان على شكل بخاخات للأنف وقطرات وأقراص وكبسولات وسوائل وشراب ومساحيق منكهة لتذوب في الماء الساخن.

2 ـ استنشاق البخار
يمكن أن يكون البخار هو الحل. ويخفف البخار من المخاط في أنفك ويمكن أن يقلل الالتهاب.

3 ـ المشروبات الساخنة
يمكن أن يساعد تناول المرق الساخن، وخاصة حساء الدجاج، على تفكيك المخاط. ويمكن أن يكون لكثير من الشاي والمشروبات الدافئة نفس التأثير.

4 ـ النعناع
مزيل طبيعي للاحتقان؛ ولهذا السبب ستجد النعناع والمنثول، ويمكنك أيضا استخدام فرك الصدر بالنعناع وقطرات السعال، أو ببساطة اشرب القليل من شاي النعناع.

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