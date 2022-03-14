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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الحربي» يوضح حل مشكلة مشكلة حظر «سناب شات»

«الحربي» يوضح حل مشكلة مشكلة حظر «سناب شات»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني سالم الحربي حل بسيط لمشكلة خلل سناب شات والتي تؤرق البعض من مستخدمي التطبيق.

وقال الحربي، عبر حسابه في “تويتر”، إن الحل يتمثل في خطة (الهروب من القيود) من خلال تحميل سناب خام لمن لديه حظر على الجهاز.

وتابع الحربي “لمن يسأل هل يمكن يحظرون حسابي على سناب شات.. الجواب لا بإذن الله لن يتم الحظر لأن التحميل لنسخة عادية بدون مميزات بلس وغيرها”.

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