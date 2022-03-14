«الحربي» يوضح حل مشكلة مشكلة حظر «سناب شات»

تواصل – فريق التحرير:
أوضح الخبير التقني سالم الحربي حل بسيط لمشكلة خلل سناب شات والتي تؤرق البعض من مستخدمي التطبيق.
وقال الحربي، عبر حسابه في “تويتر”، إن الحل يتمثل في خطة (الهروب من القيود) من خلال تحميل سناب خام لمن لديه حظر على الجهاز.
وتابع الحربي “لمن يسأل هل يمكن يحظرون حسابي على سناب شات.. الجواب لا بإذن الله لن يتم الحظر لأن التحميل لنسخة عادية بدون مميزات بلس وغيرها”.
بسبب خلل سناب شات الذي سوف يستمر طويلاً الحل قررنا عمل الخطه
(الهروب من القيود 😎 )تحميل سناب خام لمن لديه حظر على الجهاز
🔴طبعا اكيد احد بيسأل يمكن يحظرون حسابي
🔴الجواب لا باذن الله ماراح ينحظر لاني محمل نسخه عاديه بدون مميزات بلس وغيرهاpic.twitter.com/uh9UKCIeOC
— سالم الحربي (@arnod)March 14, 2022