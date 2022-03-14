ما عدد مرات تناول اللحوم والدجاج صحيًا لمن تجاوز الأربعين؟.. القحطاني ينصح

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نصح خبير العقاقير الطبية الدكتور جابر القحطاني، من تجاوزوا سن الأربعين عامًا، بعدم الإكثار من تناول اللحوم الحمراء.

وأضاف خلال حواره مع برنامج “ياهلا” المذاع على قناة روتانا خليجية ، أن من تجاوز الأربعين عليه تناول اللحوم الحمراء والدجاج مرة واحدة فقط في الأسبوع.

واستطرد خبير العقاقير، أن شربة الدجاج لا بأس من تناولها يوميًا فهي مفيدة لكن لحمها الأحمر ليس إلا مرة واحدة.

وأوضح أن اللحوم الحمراء يأكلها الصغار والكبار لأنهم في حاجة إلى النمو، كونها تساعد على نمو الجسم.

وتابع: “السمك ممتاز ولا يمثل أي خطورة في حال تناوله يوميا ولكن هناك نوع من الأسماك يرفع الكوليسترول مثل الروبيان”.