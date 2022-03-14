«أيها الشيطان أنت صغيرا على مواجهتي».. رد روسي سريع على عرض إيلون ماسك

تواصل ـ فريق التحرير:

قوبل عرض التحدي الذي قدمه الملياردير إيلون ماسك بمنازلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالرد السريع من قبل الروس.

فلم يتأخر الرد الروسي، إذ جاء من رئيس وكالة الفضاء الروسية «دميتري روغوزين»، الذي استخدم اقتباسا أدبيا للاستخفاف بتغريدة ماسك.

قائلا: «أنت، أيها الشيطان الصغير، ما زلت صغيرا على مواجهتي، سيكون ذلك مضيعة للوقت، تجاوز أخي أوّلا».

وصباح اليوم الاثنين أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، عن تحديه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بخوض معركة مبارزة فردية ضده، لإنقاذ أوكرانيا من العملية العسكرية الروسية.

وقال ماسك في تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر: «أنا هنا أتحدى فلاديمير بوتين. لعراك رجل لرجل»، قبل أن يضيف: «الرهانات هي أوكرانيا».

الملفت في الأمر أن ماسك كتب اسم «فلاديمير بوتين» باللغة الروسية، فيما كتب اسم «أوكرانيا» باللغة الأوكرانية.

وفي تغريدة لاحقة، وجّه ماسك سؤالا لحساب الرئاسة الروسية «الكرملين» في تويتر: «هل توافق على العراك؟». مؤكدا أنه «جاد للغاية» في تحديه.