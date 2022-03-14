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هل الاستفادة من الضمان الاجتماعي يحرم من الإسكان التنموي؟..«سكني» يُجيب

هل الاستفادة من الضمان الاجتماعي يحرم من الإسكان التنموي؟..«سكني» يُجيب
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تواصل- فريق التحرير:

كشف برنامج “سكني”، عن موقف المستفيدين من الضمان الاجتماعي، من إمكانية حرمانهم مكن الإسكان التنموي.

وأوضح البرنامج، أنه يسعى من خلال “الإسكان التنموي” إلى توفير وحدات سكنية للأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي.

وأضاف- حسب عكاظ- أنه يمكن لمستفيديه عند وجود تغيير في حالة الاستحقاق للضمان الاجتماعي الاستفادة من الوحدة بمسار التملك وبما يتماشى مع دخل المستفيد.

وبيّن “سكني” أن التسجيل عبر المنصة يكون من خلال التقديم إلكترونيا.

وتابع:” “إذا تبين أن الطلب يخص حالة مدرجة ضمن قوائم الضمان الاجتماعي وكان الشخص مستحقا، يتم تحويل الطلب تلقائيا للإسكان التنموي”.

وأشار إلى أنه يتم التواصل مع المتقدم أو المتقدمة فور توفر المنتج المناسب.

وفي حال تم تقديم طلب لكل من الزوج والزوجة، فإن يحدث الآتي:

1-  يتم تغيير الاستحقاق لكليهما إلى “غير مستحق”، ويتطلب من أحدهما التنازل بالاستحقاق للطرف الآخر.

2-  بعد التنازل يتم الدخول على حساب المُتنازل له والنقر على أيقونة “التحقق من حالة الاستحقاق” وسيتم نقل الاستحقاق.

وتتمثل خطوات التراجع عن الاستحقاق في التالي:

– تسجيل الدخول في منصة سكني

–  الدخول على الملف الشخصي والنقر على أيقونة خدماتي.

– اختيار الأيقونة “التراجع عن التنازل”، ثم تحديد سبب التراجع، ثم إدخال رمز التحقق المرسل على رقم الجوال.

– وبعد ذلك ستتم إعادة الاستحقاق لكلا الطرفين لضمان تحديث الحالة إلى “غير مستحق” في حال وجود طلبين للزوجين.

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