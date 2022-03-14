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5 مواقع للحلقات القرآنية داخل المسجد الحرام بعد رفع الإجراءات الاحترازية

5 مواقع للحلقات القرآنية داخل المسجد الحرام بعد رفع الإجراءات الاحترازية
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تواصل- واس:

هيأت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بعد رفع الإجراءات الاحترازية، داخل المسجد الحرام، (5) مواقع لحلقات القرآن الكريم، (4) منها داخل توسعة الملك فهد في الدور العلوي، وموقعا واحدا في التوسعة السعودية الثالثة تقام فيه حلقتان.
وأوضح مدير إدارة الحلقات القرآنية بدر بن محمد المحمادي، أن وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية حرصت على إبراز دور ورسالة الحرمين الشريفين التوعوية والتعليمية والتوجيهية والإرشادية من خلال عدد من البرامج والفعاليات والمبادرات والحلق العلمية النافعة ومن ذلك الحلقات القرآنية المباركة، وذلك حرصاً من الوكالة بتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.
وأكد أن الحلقات تبدأ في الفترة المسائية، حيث كثفت الإدارة جهودها بعد رفع الإجراءات الاحترازية، التي تضمنت زيادة في أعداد الحلقات القرآنية؛ لإثراء تجربة الزائر، وإعانته على قضاء وقته فيما يعود بالنفع، ووضع عدد من الضوابط لإقامة هذه الحلق؛ تمثلت في زيادة الأعداد المسموح لها بالحضور، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بلبس الكمامة،ويشرف عليها عدد من المشرفين الميدانين لمتابعة تنظيم الحضور بشكل يضمن سلامة الجميع.

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