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صادم.. معلمة ألمانية تجبر طفلة روسية على هذا الأمر

صادم.. معلمة ألمانية تجبر طفلة روسية على هذا الأمر
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تواصل ـ فريق التحرير:

حادثة صادمة تعرضت لها طفلة روسية، حيث طلبت منها معلمتها في المدرسة الابتدائية أن تقف أمام الصف بأكمله، وتعتذر عن سياسات بوتين.

وأكد الناشط المدني الألماني من أصول أوكرانية، رومان فريدريش: “أكثر ما صدمني هو أن معلمة في مدرسة ابتدائية طلبت من طفلة روسية أن تقف أمام الصف بأكمله، وتعتذر عن سياسات بوتين!”.

كما أفاد فريدريتش بأن “هذا ليس توجها واسع الانتشار بعد”، لكن عدد الحالات آخذ في الازدياد.

ويقدر عدد الناطقين بالروسية في ألمانيا بستة ملايين شخص، فالغالبية العظمى منهم مواطنون من أصل ألماني أتوا من دول الاتحاد السوفييتي سابقا، وخاصة من روسيا وأوكرانيا وكازاخستان.

ويميل “الألمان الروس” إلى التمسك بالقيم الأسرية المحافظة، كما أنهم يتمتعون بمستوى عال من التعليم، ونادرا ما يكونون عاطلين عن العمل.

ولا يزال العديد من أصحاب المتاجر في ألمانيا مترددين بشأن إزالة المنتجات الروسية من على الرفوف، في أعقاب هجوم على متجر روسي-بولندي في مدينة أوبرهاوزن الألمانية، حيث حُطمت النوافذ ولُطخت الجدران بكتابات ضد الروس.

فيما دعا فريدريتش الساسة الألمان إلى حماية الجالية الروسية وسط الأجواء المشحونة، حيث قال: “عندما يكون هناك تحريض على العنف، يجب أن يتخذ الادعاء العام إجراءات سريعة”.

وأضاف: “لا يمكن تحميل جميع الروس مسؤولية أفعال موسكو يجب تطبيق سيادة القانون ويجب على المجتمع الألماني أن يكافح بشكل استباقي وحاسم ضد هذه الحوادث”.

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