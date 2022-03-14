الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وفاة المرأة الأوكرانية الحامل صاحبة أشهر صورة في وسائل الإعلام

وفاة المرأة الأوكرانية الحامل صاحبة أشهر صورة في وسائل الإعلام
0

تواصل- فريق التحرير:

توفيت المدونة الأوكرانية الحامل صاحبة أشهر صورة في وسائل الإعلام، والتي حازت على تعاطف كبير.

وحسب وكالة “أسوشيتدبرس”، فإن المرأة ماتت اليوم الإثنين، بعد وضع مولودتها التي ماتت أيضًا.

والمرأة الأوكرانية صاحبة صورة شهيرة أثناء نقلها من المستشفى التي كانت بها.

وكانت المستشفى تعرضت للقصف الروسي وتعرضها لإصابات، بعد قصف مستشفى الولادة في مدينة ماريوبول.

وظهرت المرأة في فيديو وهي ممسكة ببطنها التي كانت ملطخة بالدماء، حيث كانت تحاول الهرب من القصف.

ونقلت الوكالة عن الجراح “تيمور مارين”: أن المرأة وتدعى ” ماريانا” كانت تعاني من تهشم وكسور في الحوض والورك”.

وأضاف أن : “المسعفين أخرجوا المولودة  بعملية قيصرية، وظهرت بجانب والدتها وسط الاختباء من الحرب التي دمرت ، لكن لم تظهر عليها أي علامات حياة”،

وتابع أنهم ركزوا بعدها على الأم، لكنها فارقت الحياة بعد 30 دقيقة من محاولات إنعاش كانت بلا طائل.

كانت الأم الحامل اضطرت ليلة الولادة إلى الفرار من المستشفى عندما ضربته غارة جوية روسية.

واتهمتها وسائل إعلام روسية بأنها ممثلة ولم تكن حاملاً، وخبرها مفبرك، مع أن صور الأمهات والعاملين الطبيين في مستشفى صحة الأطفال والمرأة، صدمت العالم.

مواد ذات صلة

انتكاسة جراحية .. وفاة صاحب أول عملية زرع قلب خنزير

انتكاسة جراحية .. وفاة صاحب أول عملية زرع قلب خنزير

صدمة.. وفاة رجل أعمال مصري أثناء إلقاء نظرة الوداع على نجله في المشرحة

صدمة.. وفاة رجل أعمال مصري أثناء إلقاء نظرة الوداع على نجله في المشرحة

توقف البث الإذاعي والتلفزيوني بعد استهداف مبنى التلفزيون في خاركيف (شاهد)

توقف البث الإذاعي والتلفزيوني بعد استهداف مبنى التلفزيون في خاركيف (شاهد)

شاهد.. قصف قنصلية هذه الدولة في خاركيف

شاهد.. قصف قنصلية هذه الدولة في خاركيف

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة