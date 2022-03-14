وفاة المرأة الأوكرانية الحامل صاحبة أشهر صورة في وسائل الإعلام

تواصل- فريق التحرير:

توفيت المدونة الأوكرانية الحامل صاحبة أشهر صورة في وسائل الإعلام، والتي حازت على تعاطف كبير.

وحسب وكالة “أسوشيتدبرس”، فإن المرأة ماتت اليوم الإثنين، بعد وضع مولودتها التي ماتت أيضًا.

والمرأة الأوكرانية صاحبة صورة شهيرة أثناء نقلها من المستشفى التي كانت بها.

وكانت المستشفى تعرضت للقصف الروسي وتعرضها لإصابات، بعد قصف مستشفى الولادة في مدينة ماريوبول.

وظهرت المرأة في فيديو وهي ممسكة ببطنها التي كانت ملطخة بالدماء، حيث كانت تحاول الهرب من القصف.

ونقلت الوكالة عن الجراح “تيمور مارين”: أن المرأة وتدعى ” ماريانا” كانت تعاني من تهشم وكسور في الحوض والورك”.

وأضاف أن : “المسعفين أخرجوا المولودة بعملية قيصرية، وظهرت بجانب والدتها وسط الاختباء من الحرب التي دمرت ، لكن لم تظهر عليها أي علامات حياة”،

وتابع أنهم ركزوا بعدها على الأم، لكنها فارقت الحياة بعد 30 دقيقة من محاولات إنعاش كانت بلا طائل.

كانت الأم الحامل اضطرت ليلة الولادة إلى الفرار من المستشفى عندما ضربته غارة جوية روسية.

واتهمتها وسائل إعلام روسية بأنها ممثلة ولم تكن حاملاً، وخبرها مفبرك، مع أن صور الأمهات والعاملين الطبيين في مستشفى صحة الأطفال والمرأة، صدمت العالم.