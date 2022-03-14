عاجل.. أمريكا تهدد روسيا بـ 3 عقوبات كارثية وتُعد أوكرانيا لحرب استنزاف

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، أن قوات أوكرانية غير نظامية تشن حرب عصابات ضد القوات الروسية.

وأضافت أن الأوكرانيين يستعدون لحرب استنزاف طويلة الأمد مع روسيا، فيما استعجلت من إيصال المساعدات العسكرية لهم.

وفي السياق ذاته، هددت وزارة الخزانة الأمريكية، من فرض 3 عقوبات موجعة على روسيا.

وقالت في بيان لها، أنه من الممكن فرض حظر كامل على التجارة الروسية.

كما أمدت على إمكانية حرمان روسيا من الممرات المائية العالمية وعدم استخدام الملاحة الدولية، بالإضافة إلى إمكانية حظر ودائع الأفراد والكيانات الروسية من العملة المشفرة.

وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن أغلبية القوافل العسكرية الروسية متوقفة ولا تتقدّم باتجاه العاصمة الاوكرانية كييف.

وبيّن أن القوات الروسية على مسافة 20 كيلومتر من كييف من جهة الشمال الشرقي.

وقال في تصريح للصحفيين: “إن القوات الروسية تواجه مقاومة قاسية من الأوكرانيين في محيط مدينة تشيرنييف”.

وأضاف:”أن قوات أوكرانية غير نظامية تشن حرب عصابات ضد القوات الروسية”.