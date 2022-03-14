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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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5 نصائح مهمة لمن يتناولون دواء الكوليسترول

5 نصائح مهمة لمن يتناولون دواء الكوليسترول
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تواصل – فريق التحرير:

وجه الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصائح مهمة لمن يتناولون دواء الكوليسترول.

وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: لمن يتناول دواء الكلسترول عليكم بالتالي:

1- يجب متابعة وظائف الكبد

2- إنزيم العضلات

3- وظائف الكلى

4- تحليل زلال البول

5- متابعة المعالج الطبيب بصورة منتظمة ودقيقة خاصة أثناء تناول العلاج

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