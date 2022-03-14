5 نصائح مهمة لمن يتناولون دواء الكوليسترول

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وجه الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصائح مهمة لمن يتناولون دواء الكوليسترول.
وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: لمن يتناول دواء الكلسترول عليكم بالتالي:
1- يجب متابعة وظائف الكبد
2- إنزيم العضلات
3- وظائف الكلى
4- تحليل زلال البول
5- متابعة المعالج الطبيب بصورة منتظمة ودقيقة خاصة أثناء تناول العلاج
لمن يتناول دواء الكلسترول:
يجب متابعة وظائف الكبد
أنزيم العضلات
وظائف الكلى
تحليل زلال البول
بصورة منتظمة ودقيقة تحت إشراف الطبيب المعالج.
— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK)March 14, 2022